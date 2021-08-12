Бузова поделилась фотографией в откровенном наряде

Ольга Бузова показала подписчикам в Instagram фотографию, на которой запечатлена в ультракоротком платье. Об этом написало ИА Nation News.

Ольга рассказала, что фотография сделана за кулисами белорусского вокального шоу «X-Фактор» где певица станет наставницей для будущих звезд.

Блестящее изумрудное платье с голым плечом, почти полностью открывающее ноги звезды, вызвало ажиотаж среди поклонников, которые обычно довольно строги к образам Бузовой. На этот раз подписчики певицы сошлись во мнении, что платье идет ей и прекрасно подчеркивает фигуру.

Сама Ольга написала, что с нетерпением ждет участия в белорусском шоу, а также попросила подписчиков посоветовать ей, что можно посмотреть в Минске.