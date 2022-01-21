Бузова оттолкнула просившего о совместной фотографии фаната. Видео

Певица и телеведущая Ольга Бузова показала свое отношение к слишком настойчивым поклонникам. Артистка оттолкнула грубого сочинского фаната, который попросил ее о совместной фотографии. Получившееся видео молодой человек опубликовал в своих соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как молодые люди, увидев садящуюся в машину Бузову бросились к ней. Но на появление фанатов певица отреагировала вызовом охраны. Но все же поклонникам удалось уговорить Бузову сделать совместную фотографию.



Но для этого им пришлось выдержать толчок от певицы со словами «Не трогай меня!». В результате на фотографии получился улыбающийся молодой человек и певица с очень недовольным лицом.

По данным издания «Слово и дело», фанаты выбрали неудачное время, чтобы просить певицу о совместной фотографии. Бузова в этот момент выкладывала очередной ролик в свой Instagram, а молодые люди ее отвлекли.