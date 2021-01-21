Бузова отметила 35-летие. Ее бойфренд показал самые романтичные моменты их отношений

Певица и телеведущая Ольга Бузова отметила 35 день рождения. Артистка встретилась в ресторане с друзьями и родственниками. Компания получилась небольшой — основное празднество намечено на выходные.

Бузова показала и подготовку к вечеринке, и кадры с нее в Instagram. На торжестве присутствовали отец телеведущей и ее сестра Анна.

«Сегодня папа рядом, держит меня за руку, к сожалению, мамочка не смогла приехать… <…> Но она рядом душой, в моем сердце. Спасибо за жизнь, главное, чтобы вы были здоровы», — написала именинница.

Среди подарков Бузовой было много одежды от известных марок. Бурю восторга у певицы вызвали футболка от Balmain и юбка цвета хаки.

Бойфренд Ольги Давид Манукян организовал для телеведущей фейерверк и смонтировал ролик, собрав в нем самые романтичные моменты.

Одним из первых поздравил Бузову Филипп Киркоров, с которым ее связывают дружеские отношения. Оставили на ее странице пожелания и другие знаменитости и звезды российской эстрады и шоу-бизнеса.