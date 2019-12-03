Ольга Бузова получила несколько наград премии «Золотой хит — 2019». Выступление телеведущей и певицы не обошлось без конфуза: она сделала две ошибки в имени Льва Лещенко.

Об очередной победе Бузова рассказала в Instagram. Телеканал Russian music box отметил ее за песню «Лайкер». Не остался в стороне и журнал Cosmopolitan, который уже не первый год называет девушку звездой в стиле Космо.

«Я не могла представить, что стану триумфатором церемонии и получу сразу несколько наград», — призналась артистка.

Однако на церемонии произошла неловкая ситуация с участием Бузовой, сообщил портал teleprogramma.pro.

Источник фото: «ВКонтакте»

На сцену певица должна была выйти вслед за Львом Лещенко. После выступления она решила выразить свои эмоции залу.

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«Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко», — сказала Бузова, допустив в фамилии народного артиста РСФСР досадную ошибку.

При этом певица призналась, что у нее до сих пор перед каждым исполнением «трясутся поджилки». Выступление после Лещенко лишь усилило ее волнение.

После церемонии артистка предпочла не общаться с журналистами.

На главный приз премии претендовал и Егор Крид с композицией «Сердцеедка», однако песня получила в итоге всего четвертое место.