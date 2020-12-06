Бузова обвинила в своем инсульте негативные мысли

В больнице Анна Бузова поняла, почему у нее случился инсульт так рано. Девушке сейчас 32 года. Она и раньше верила в материальность мыслей, но крайне редко задумывалась на эту тему глобально. Поэтому блогерша часто допускала негативные мысли, а те часто закрадывались в ее голову и не уходили.

«И сейчас я склонна думать, что все, что со мной произошло, — это результат потока моих отрицательных мыслей, которые настолько глубоко засели и спрятались в моей голове, что я их даже перестала замечать, хорошенько спрятав за ширмой улыбки», — поделилась думами Бузова-младшая.

В больнице она прослушала аудиокнигу Джона Кехо «Подсознание может все», которая просто выскочила у нее в рекомендациях. В итоге книга зацепила девушку. В ней рассказывается, почему важно мыслить позитивно.

«Мозг — это мощнейшая, сильнейшая и неизведанная структура! Если научиться им работать, то можно управлять миром! Можно притянуть в свою жизнь абсолютно все (как позитивные истории, так и негативные)!» — уверена Анна Бузова.

Поэтому теперь каждое утро в течение нескольких минут она повторяет, что здорова. После таких нехитрых манипуляций блогерша и в самом деле почувствовала себя лучше.

«Я верю в силу мысли! Я работаю над этим! И я знаю, что мысли имеют невероятное энергетическое поле, которое в итоге меняет вашу жизнь!» — добавила Анна Бузова.

В конце ноября младшая сестра Ольги Бузовой пропала из соцсетей, чтобы восстановить здоровье. После она рассказала об инсульте. Анне Бузовой помог ее жених Константин. Он был рядом, когда случился приступ, и быстро вызвал скорую. Сейчас блогерша чувствует себя лучше, несколько дней назад ее выписали из больницы. Теперь девушка продолжает реабилитацию дома.