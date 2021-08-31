«Занимается абьюзингом»: Бузова обвинила Соловьева в унижении женщин

Певица Ольга Бузова заявила, что телеведущий Владимир Соловьев постоянно оскорбляет женщин и занимаются абьюзингом. Ответ журналиста не заставил себя долго ждать.

Бузова рассказала подписчикам в Instagram, что Соловьев пригласил ее поучаствовать в своем авторском шоу. Но певица отказалась прийти на съемку, так как ведущий постоянно унижает своих гостей.

«Никогда не приму то, что мужчина словесно и физически унижает девушку. Для меня это автоматическое дно! Владимир Соловьев просто занимается абьюзингом. <...> Еще раз хочу утвердить свою позицию: никогда не приду к вам на шоу и не позволю пиариться за свой счет!» — заявила Бузова.

Через пару часов после публикации Stories певицы телеведущий посоветовал ей обратиться к хорошему психиатру.

«У нее болезнь Уткина — это когда человека употребляет слова, о значении которых не знает. Если она и дальше продолжит говорить о людях в таком же духе, ей понадобится и адвокат, потому что найдется человек, который не станет все это терпеть», — сказал Соловьев в интервью StarHit.

Он также прошелся по вокальным и актерским навыкам Бузовой. По его словам, университеты на шоу «Дом-2» приводят к полной деградации. Соловьев порекомендовал исполнительнице нанять специалиста по вокалу и актерскому мастерству.