Бузова обиделась на Пригожина из-за его откровенности с журналистами

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru рассказал, что певица и телеведущая Ольга Бузова обиделась на него за излишнюю откровенность с журналистами. По его словам, певица даже перестала с ним здороваться.

Иосиф Пригожин рассказал журналистам, что изначально роль шпионки Бэллы Шанталь в спектакль «Чудесный грузин» должна была достаться его супруге Валерии. Однако певица не смогла принять участие в постановке из-за занятости на работе. Тогда художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков пригласил на эту роль Ольгу Бузову.

«После того как я сообщил журналистам, что Бузова якобы попала во МХАТ имени Горького из-за меня, Оля в ответ на мои слова обиделась и перестала здороваться», — отметил продюсер.

Но Пригожина не сильно расстроила обида Бузовой. Он отметил, что ему «в принципе все равно», здоровается ли с ним телеведущая. Однако впредь продюсер пообещал не разговаривать на тему ее деятельности, чтобы лишний раз не расстраивать певицу.