Бузова назвала последствия неверности для женского здоровья

Телеведущая Ольга Бузова рассказала о последствиях мужских измен для женского здоровья. Певица заявила, что каждая неверность сказывается отрицательно на самооценке партнерши.

О последствиях мужских предательств экс-ведущая «Дома 2» обсудила в эфире собственного подкаста «Бузова шоу» с одним из российских рестораторов.

Мужчина рассказал, что всегда изменяет своим возлюбленным, потому что теряет к ним сексуальный интерес. На это Бузова ответила, что неверность мужчины всегда забирает у девушки «кусочек самооценки».

«Здоровье, между прочим, вы забираете. Сколько примеров, когда женщина страдает от того, что муж ей изменяет, а потом заболевает страшными-страшными [болезнями]», — сказала певица.

Болезни, по мнению Бузовой, от нервов, а женщины всегда переживают, если мужчина начинает ей изменять.

В январе этого года Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном по прозвищу Дава. Позже она рассказала поклонникам, что он ей изменял и поднимал на нее руку. Сам Дава признался, что отношения с Бузовой были для него особенными.