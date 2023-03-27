Знаменитости 27 марта 2023, 19:04 Бузова исполнила мечту одной из поклонниц после концерта в Раменском Певица Бузова обняла поклонницу в инвалидном кресле после концерта в Раменском РИА «Новости»

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Телеведущая и певица Ольга Бузова крепко обняла поклонницу в инвалидном кресле после концерта в Раменском. Видео трогательного момента опубликовал Telegram-канал Super.ru.

Обнять любимую исполнительницу было заветной мечтой 16-летней Вари. После выступления в Раменском Бузова исполнила желание своей фанатки.

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Зрительницу привезли на концерт в инвалидном кресле. Несколько лет назад она попала в серьезную автомобильную аварию. Родители Вари погибли. А девочка получила травмы, после которых ее ноги парализовало.

Но поклонница не потеряла жизнерадостность и по-прежнему восхищается творчеством Бузовой, которая стала ее любимой певицей еще в детстве.

На зимних праздниках Бузова выступила на благотворительной рождественской елке в Серпухове. Представления проходили с 30 декабря по 8 января в культурно-развлекательном комплексе «Остров Русский». Их посетили более 157 тысяч зрителей.