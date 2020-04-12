Без машины, платьев и волос. Бузова и Гасанов отобрали друг у друга самое дорогое ради челленджа

Сперва Бузова решила оставить своего соперника без бровей — Гасанов задание выполнил и поспешил придумать для певицы ответ. Он сказал ей надеть сексуальный костюм и в таком виде убрать лестничную площадку. Бузова возмутилась — из-за самоизоляции она только и делает, что убирается, но задание выполнила. И решила отомстить Гасанову за всех прошлых противников в подобных челленджах. Она рассказала, что ей всегда давали трудные задания, поэтому тоже решила «пожестить».

Бузова сказала Гасанову разбить лобовое стекло своей любимой машины — красного Gelandewagen. Блогер задачу выполнил, и решил отмстить не менее дорогим способом. Он заставил Бузову сжечь три своих любимых платья, причем самых дорогостоящих. Певицу это задание довело до слез.

Третий тур оказался для Гасанова болезненным — Ольга сказала ему избавиться от волос на теле с помощью восковых полосок. Однако в ответ ей тоже пришлось расстаться с волосами — только на голове. Гасанов сказал ей самостоятельно отрезать пряди, зная, как сильно певица дорожит своей прической.