Бузова: хочу выйти за Манукяна без брачного контракта
О своем желании Бузова рассказала на YouTube-шоу.
«У меня просто напрочь отключился мозг. Я наслаждалась этим чувством», — пояснила ведущая о встрече с нынешним возлюбленным.
Она подчеркнула, что не сомневается в их будущей женитьбе.
«Я чувствую себя с ним девочкой, он говорит мне «маленькая моя», — заметила Бузова.
Знаменитость вспомнила, как ее бывший муж и футболист Дмитрий Тарасов просил подписать брачное соглашение. Она уточнила, что тогда ей было обидно, поэтому сейчас возвращаться к «этим бумажкам» не планирует.
«Получается, если я буду делать брачный контракт, значит я априори подозреваю своего мужа в том, что он меня обчистит. Зачем тогда мне за него выходить замуж?» — поинтересовалась Бузова.
Ранее Ольга Бузова призналась, что после развода с Дмитрием Тарасовым хотела пойти на пластическую операцию по увеличению груди. Однако вовремя отказалась от таких изменений.