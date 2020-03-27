Бузова: хочу выйти за Манукяна без брачного контракта

О своем желании Бузова рассказала на YouTube-шоу.

«У меня просто напрочь отключился мозг. Я наслаждалась этим чувством», — пояснила ведущая о встрече с нынешним возлюбленным.

Она подчеркнула, что не сомневается в их будущей женитьбе.

«Я чувствую себя с ним девочкой, он говорит мне «маленькая моя», — заметила Бузова.

Знаменитость вспомнила, как ее бывший муж и футболист Дмитрий Тарасов просил подписать брачное соглашение. Она уточнила, что тогда ей было обидно, поэтому сейчас возвращаться к «этим бумажкам» не планирует.

«Получается, если я буду делать брачный контракт, значит я априори подозреваю своего мужа в том, что он меня обчистит. Зачем тогда мне за него выходить замуж?» — поинтересовалась Бузова.

Ранее Ольга Бузова призналась, что после развода с Дмитрием Тарасовым хотела пойти на пластическую операцию по увеличению груди. Однако вовремя отказалась от таких изменений.