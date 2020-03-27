    27 марта 2020, 15:36

    Бузова: хочу выйти за Манукяна без брачного контракта

    Ольга Ситникова

    Российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова пояснила, что вышла бы замуж за блогера Давида Манукяна без брачного контракта. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Бузова: хочу выйти за Манукяна без брачного контракта

    О своем желании Бузова рассказала на YouTube-шоу.

    «У меня просто напрочь отключился мозг. Я наслаждалась этим чувством», — пояснила ведущая о встрече с нынешним возлюбленным.

    Она подчеркнула, что не сомневается в их будущей женитьбе.

    «Я чувствую себя с ним девочкой, он говорит мне «маленькая моя», — заметила Бузова.

    Знаменитость вспомнила, как ее бывший муж и футболист Дмитрий Тарасов просил подписать брачное соглашение. Она уточнила, что тогда ей было обидно, поэтому сейчас возвращаться к «этим бумажкам» не планирует.

    «Получается, если я буду делать брачный контракт, значит я априори подозреваю своего мужа в том, что он меня обчистит. Зачем тогда мне за него выходить замуж?» — поинтересовалась Бузова.

    Ранее Ольга Бузова призналась, что после развода с Дмитрием Тарасовым хотела пойти на пластическую операцию по увеличению груди. Однако вовремя отказалась от таких изменений.