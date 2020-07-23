Бузова даст концерт на пляже Алтайского края

В регионе запрещены массовые мероприятия из-за коронавируса, но анонс концерта дан в официальном паблике города в Instagram. Руководство пляжа рассказало, что концерта не будет, а в этот день там просто будут играть песни Бузовой. При этом посетителям нужно будет отдать за вход 1500 рублей. Сама Бузова написала в комментариях к посту «Жду вас».