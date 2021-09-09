Бузова будет отговаривать беременных от аборта. Даже если это пиар, поддержка будущих мам не бывает лишней

Ольга Бузова сказала, что готова поддерживать женщин, которые встали перед выбором: сделать аборт или сохранить ребенка. Певица уверена, что ребенка нужно оставлять. «360» разбирался, что стоит за заявлением артистки: благие намерения или пиар.

«Я вообще не понимаю, как можно лишить ребенка жизни. И я не понимаю тех мамаш, которые бросают своих детей», — заявила Бузова.

Также телеведущая выложила в Instagram видео того, как звонит брошенным беременным девушкам и обещает денежную и моральную поддержку от себя лично. Главное — чтобы они рожали.

Бузова в одном из постов призвала мам-одиночек обращаться к ней за помощью вместо того, чтобы убивать младенца в утробе.

По последним данным, в России почти в трети семей дети воспитываются матерями-одиночками. При этом количество абортов в стране сократилось почти на треть.

«Я выберу трех девочек, я помогу. Я лично буду помогать. Если моя помощь нужна финансовая, но я не могу помочь всем», — заявил Ольга Бузова.

Акцию артистки прокомментировала директор РR-агентства Мария Фример. По ее словам, нет ничего плохого, если Бузова будет пиариться на этой теме. Но важно помочь людям.

Инициативу певицы поддержала и уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

«Отдельно — психологическая поддержка, отдельно — добротное консультирование. Отдельно — материальная поддержка. Но когда кто-то тебе принес детскую кроватку с ленточками розовыми либо голубыми, то уже пойти и сделать аборт намного труднее. Поэтому здорово, что Ольга Бузова выступила с такой инициативой», — заявила она.

Волынец выразила надежду, что Бузова будет выполнять те обязательства, которые на себя взяла.

Тем не менее есть множество вопросов: передумает ли женщина, собиравшаяся сделать аборт, после подарка Бузовой, будет ли действительно артистка на протяжении трех лет помогать семьям.

Зато почти точно можно сказать, что певица за это время выпустит новый трек и реабилитирует свою репутацию после множества скандалов.