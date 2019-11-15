Российская певица Ольга Бузова заявила, что намерена выступить на международном песенном конкурсе Евровидение. Видеозапись с заявлением артистки опубликовал Super.ru в своем Instagram-аккаунте.

Бузова рассказала об этом на одном из своих концертов, который прошел 14 ноября.

«Следующую песню на английском я буду петь на Евровидении», — анонсировала Бузова. При этом, она не уточнила, в каком именно году собирается на международный песенный конкурс.

В 2019 году победителем Евровидения стал голландец Дункан Лоуренс с песней Arcade. Поэтому, по правилам конкурса, следующее Евровидение пройдет в Нидерландах в мае 2020 года. Сцена для песенного конкурса будет возведена в Роттердаме.

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В 2019 году Россию на песенном конкурсе представлял Сергей Лазарев с песней Scream. Это стало его вторым выступлением на Евровидении, он занял третье место.

Все страны, которые принимаю участие в Евровидении, проводят собственные национальные отборочные конкурсы. Их правила устанавливает телекомпания, участвующая в международном конкурсе.

От каждой страны-участницы на конкурс отправляется один исполнитель только с одной песней. Важное правило: заявленная песня не должны быть коммерчески выпущена и/или исполнена публично до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.