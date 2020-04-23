Бутусов выпустил новый альбом во время самоизоляции

Вячеслав Бутусов признался, что для него понятие карантин относительное, он всегда дома.

«Я налегаю дома не на запасенные продукты, а на спорт, и на свое тело. Я занимаюсь проектами, которые давно собирался сделать. Мы выпустили альбом „Аллилуйя“ и уже в карантинный период мы выпустили альбом „ChiaroScuro“ с Екатериной Мечетиной. Мы вчера запустили мультик, о котором я мечтал всю свою жизнь — музыкальное видео. Я давно мечтал сделать проект „Песни войны“ и сейчас мы готовим некоторые военные песни с Виктором Сологубом», — рассказал музыкант.

Он также признался, что ему очень понравилось во время самоизоляции проводить онлайн-концерты.

«Меня очень порадовал этот опыт — я всегда был уверен, что для меня идеальное положение на сцене — это стадион или большой фестиваль, когда большое расстояние между тобой и публикой. А, нет… подпольный вариант в полной тишине и полной темноте не менее идеален, никто не отвлекает. Я думаю поскольку мы все плавно переходим в онлайн пространство такой вариант онлайн концертов скоро станет актуальным, это логичный вариант развития жизни», — отметил Вячеслав Бутусов.