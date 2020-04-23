    23 апреля 2020, 12:22

    Бутусов выпустил новый альбом во время самоизоляции

    Ольга Ломакина

    Рок-музыкант, Заслуженный артист России Вячеслав Бутусов рассказал в беседе с НСН, что за время самоизоляции успел выпустить альбом «ChiaroScuro».
    Бутусов выпустил новый альбом во время самоизоляции

    Вячеслав Бутусов признался, что для него понятие карантин относительное, он всегда дома.

    «Я налегаю дома не на запасенные продукты, а на спорт, и на свое тело. Я занимаюсь проектами, которые давно собирался сделать. Мы выпустили альбом „Аллилуйя“ и уже в карантинный период мы выпустили альбом „ChiaroScuro“ с Екатериной Мечетиной. Мы вчера запустили мультик, о котором я мечтал всю свою жизнь — музыкальное видео. Я давно мечтал сделать проект „Песни войны“ и сейчас мы готовим некоторые военные песни с Виктором Сологубом», — рассказал музыкант.

    Он также признался, что ему очень понравилось во время самоизоляции проводить онлайн-концерты.

    «Меня очень порадовал этот опыт — я всегда был уверен, что для меня идеальное положение на сцене — это стадион или большой фестиваль, когда большое расстояние между тобой и публикой. А, нет… подпольный вариант в полной тишине и полной темноте не менее идеален, никто не отвлекает. Я думаю поскольку мы все плавно переходим в онлайн пространство такой вариант онлайн концертов скоро станет актуальным, это логичный вариант развития жизни», — отметил Вячеслав Бутусов.