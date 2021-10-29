Бутусов назвал ошибкой назначение Хабенского худруком МХТ имени Чехова

Режиссер Юрий Бутусов в разговоре с mk.ru негативно отозвался о назначении Константина Хабенского художественным руководителем МХТ имени Чехова. По его мнению, руководить театром должен режиссер, а не артист.

Только режиссер может поставить спектакль и иметь художественную идею и правильное видение того, как должен развиваться театр, считает Бутусов.

«Эта тенденция — назначать руководителями театров успешных актеров. Она мне кажется ошибочной. Есть, конечно, исключения, но это совершенно не подтверждает никакое правило», — сказал режиссер.

На посту художественного руководителя одного из главных театров страны Хабенский сменил Сергея Женовача, написало ИА Nation News.