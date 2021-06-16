facebook_pixel
    16 июня 2021, 13:52

    Бутман: Россия победит Финляндию в матче Евро-2020

    Дарья Морозова

    Музыкант Игорь Бутман уверен, что Россия сможет обыграть Финляндию в предстоящем матче на чемпионате Европы. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Он выразил уверенность в успехе российских футболистов.

    «Конечно, сможем победить. За счет чего? За счет мяча (смеется). А если серьезно, то мы выиграем за счет удачи и желания. Надо „болеть“ за свою сборную», — заявил музыкант.

    Бутман является давним поклонником футбола и хоккея, в частности, клуба ЦСКА.