Бутман: Россия победит Финляндию в матче Евро-2020

Музыкант Игорь Бутман уверен, что Россия сможет обыграть Финляндию в предстоящем матче на чемпионате Европы. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он выразил уверенность в успехе российских футболистов.

«Конечно, сможем победить. За счет чего? За счет мяча (смеется). А если серьезно, то мы выиграем за счет удачи и желания. Надо „болеть“ за свою сборную», — заявил музыкант.

Бутман является давним поклонником футбола и хоккея, в частности, клуба ЦСКА.