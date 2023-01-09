Знаменитости 09 января 2023, 15:54 Бутман прокомментировал попадание в санкционный список Украины

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Российский саксофонист Игорь Бутман в разговоре с телеканалом «Звезда» оценил свое попадание в санкционный список Украины.

Артист считает, что власти Украины начали преследовать музыкантов из-за собственных неудач.

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«У них ничего не получается, поэтому они начинают пытаться атаковать музыкантов, которые всего добились сами, которые выживали в тех условиях, когда джаз был не разрешен», — сказал Бутман.

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