09 января 2023, 15:54
Бутман прокомментировал попадание в санкционный список Украины
Российский саксофонист Игорь Бутман в разговоре с телеканалом «Звезда» оценил свое попадание в санкционный список Украины.
Артист считает, что власти Украины начали преследовать музыкантов из-за собственных неудач.
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«У них ничего не получается, поэтому они начинают пытаться атаковать музыкантов, которые всего добились сами, которые выживали в тех условиях, когда джаз был не разрешен», — сказал Бутман.Саксофонист добавил, что попадание в санкционные списки станет для него дополнительным стимулом к более усердным репетициям.
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