facebook_pixel
    10 марта 2021, 15:11

    Бутман: музыка может объединить политических оппонентов

    Дарья Морозова

    Джазмен Игорь Бутман выразил мнение, что музыка может объединить людей, даже если у них разные взгляды на политику. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

    По его мнению, искусство «может всех объединить, потому что это единственное, в чем люди могут не сомневаться». Бутман уточнил, что люди могут иметь разные взгляды на политику, а музыку любить одну и ту же. То же самое, считает музыкант, касается и спорта.

    «Вот спорт объединяет, музыка объединяет, потому что все восхищаются красотой, талантом, благозвучием, эмоцией», — рассказал он.