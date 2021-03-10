Бутман: музыка может объединить политических оппонентов

Джазмен Игорь Бутман выразил мнение, что музыка может объединить людей, даже если у них разные взгляды на политику. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

По его мнению, искусство «может всех объединить, потому что это единственное, в чем люди могут не сомневаться». Бутман уточнил, что люди могут иметь разные взгляды на политику, а музыку любить одну и ту же. То же самое, считает музыкант, касается и спорта.

«Вот спорт объединяет, музыка объединяет, потому что все восхищаются красотой, талантом, благозвучием, эмоцией», — рассказал он.