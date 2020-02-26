Садальский назвал Малышеву «буржуем от медицины»

Актер Станислав Садальский в соцсетях раскритиковал телеведущую Елену Малышеву за ее ответ на реплику подписчицы о недоступных для пенсионеров ценах в сети ее клиник.

Пользовательница под ником @oliga_21 сообщила, что одно посещение центра Малышевой стоит чуть больше пенсии ее матери. Телеведущая предложила ей обращаться в бесплатные больницы и лечиться за счет государства. Позже она удалила свой ответ.

Садальский возмутился и назвал ее «буржуем от медицины». Он напомнил, что вся популярность Малышевой основана на постоянном присутствии на ТВ и деловой хватке.

«Интересно, как это можно на госканале ТВ заниматься на постоянной основе рекламой собственного частного бизнеса, делать широкую рекламу своего частного предприятия за государственный счет?» — поинтересовался популярный актер.

Он удивился цене за первый прием — 20 тысяч надо заплатить «чтобы только поболтать». Садальский признался, что не пошел бы лечиться к Малышевой даже если бы ему за это заплатили.