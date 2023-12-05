Знаменитости 05 декабря 2023, 04:28 Бурунов поделился впечатлениями о сериале «Слово пацана» Сыгравший в «Слове пацана» Бурунов похвалил сериал за «правду и глубину» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский актер Сергей Бурунов, сыгравший в сериале «Слово пацана» отца одного из героев, признался, что сценарий поразил его своей «правдой и глубиной». Об этом сообщил сайт 76.ru.

Артист похвалил сериал Жоры Крыжовникова за достоверность. По его словам, он прочитал сценарий на одном дыхании, настолько он его захватил. Бурунов добавил, что не забыл времена перестройки.

Реклама

События в фильме были посвящены молодежным группировкам Казани конца 80-х годов прошлого века. В то время они «крышевали» районы.

«Я таких сценариев за всю свою жизнь, ну, могу перечесть по пальцам одной руки. Я 25 лет занимаюсь тем, чем занимаюсь. Когда я прочел, я был просто в потрясении», — высказался актер.

Бурунов добавил, что давно не встречал таких сценариев, в которые отсутствуют фальшь и картонность.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила Следственный комитет России и Роскомнадзор проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок», чтобы выяснить, не пропагандируют ли они насилие и опасный образ жизни для подростков.