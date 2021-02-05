«Не без чувства юмора»: Бурунов описал свой идеал женщины

Сергей Бурунов признался, что ему так и не удалось найти спутницу жизни. При этом ему неважен типаж женщины. Главное для актера, чтобы с избранницей можно было поговорить.

По словам Бурунова, ему симпатизируют актрисы Моника Беллуччи и Марго Робби. Но он подчеркнул, что душевные качества важнее внешних идеальных параметров.

«Ну, красивая, ну и что. А как же поговорить? Мне неважно, какой типаж у женщины. Важно, что здесь (указывает на голову — прим.ред.). Желательно, чтобы было. И, конечно, не без чувства юмора», — заявил Бурунов в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Актера также спросили, что он считает настоящим счастьем. На это Бурунов решил ответить фразой писателя Михаила Булгакова.

«Как сказал Михаил Булгаков: „По-моему, счастье — это две вещи. Спокойная душа и здоровое тело“. Поэтому, ребята, за этим надо следить», — заключил актер.

Сергею Бурунову 43 года. За годы своей творческой карьеры успел сняться в таких фильмах и сериалах, как «Полицейский с рублевки», «Последний богатырь», «Ивановы-Ивановы», «О чем говорят мужчины» и многих других. Бурунов стал лауреатом премии ТЭФИ за лучшую мужскую роль в сериале «Мылодрама».