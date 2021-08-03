Бурляев рассказал о дружбе и работе с Михалковым

Народный артист России Николай Бурляев 3 августа празднует своей 75-й день рождения. В юбилей актер дал интервью «Известиям», в котором рассказал о взаимоотношениях и работе с режиссером Никитой Михалковым.

Недавно Михалков поставил в Большом театре спектакль «12» по мотивам своего фильма. Одну из ролей исполнил Бурляев. Актер рассказал, что уже работал с Михалковым — 55 лет назад. Тогда оба были студентами Щукинского училища, и Бурляев участвовал в учебной постановке Михалкова.

«Мне было интересно, каким стал друг моего детства. Хотя, естественно, я вижу его огромный рост все эти полвека. Но сейчас я его открывал заново», — сказал Бурляев.

Актер рассказал, что во время репетиций Михалков открылся для него с новой стороны и назвал его «последним режиссером, который все понимает про кино и театр». Несмотря на безупречное знание систем Станиславского, Чехова, Вахтангова, Михалков пользуется своей собственной.

«Никита Сергеевич умеет открывать в актерах существо. Поначалу я думал: как он вытянет из ребят — выпускников своей академии — идеал? А он им рассказывал библейскую истину: от избытка сердца говорят уста. И этого он добивался и добился, хотя рисковал. Но Михалков всегда рискует, потому что все ждут его провала, а он не случился. После спектакля Большой театр поднялся и аплодировал новой победе Михалкова», — рассказал актер.