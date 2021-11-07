«Бумеранг прилетит»: пользователей разозлили слова Башарова о болезни Сафронова

Актер и телеведущий Марат Башаров снова разозлил россиян своими высказываниями. По его мнению, его бывший коллега по шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов, у которого диагностировали онкологическое заболевание, получил по заслугам за свои грехи.

Вокруг телеведущего Марата Башарова вновь разразился скандал. Он оскорбил своего экс-коллегу по шоу «Битва экстрасенсов» Сергея Сафронова, высказавшись о его болезни.

В прошлом году у иллюзиониста и телеведущего Сергея Сафронова диагностировали злокачественное заболевание лимфоидной ткани. Но вместо поддержки от бывшего коллеги он получил упреки и высказывание о том, что ему якобы заслуженно послано это испытание за совершенные проступки.

Сафронов в интервью телеканалу НТВ отметил, что такие слова обидят в первую очередь его маму. Пользователи Сети не остались в стороне и вступились за иллюзиониста. «Больной на голову», «Ему ли судить других?», «Бумеранг прилетит тебе» — высказались они в комментариях в адрес Марата Башарова.

Ранее Марат Башаров объяснил жалобы женщин на рукоприкладство. Он высказал мнение о том, что женщины публично рассказывают, как подвергались избиениями, от небольшого ума и только потому, что за участие в таких передачах им платят деньги.