«Его замечательные песни останутся с нами». Буланова выразила соболезнования в связи со смертью Моисеева | 360°

Все новости

Мир

27 сентября 2022, 23:54

Запорожская область де-факто отделилась от Украины

Общество

27 сентября 2022, 23:52

Более 99% избирателей поддержали воссоединение ДНР с Россией

Реклама

Мир

27 сентября 2022, 23:44

Госбанки Турции отказались работать с картами «Мир» — СМИ

Подмосковье

27 сентября 2022, 23:44

Флорболисты из Волоколамска победили на детском всероссийском турнире

Власть

27 сентября 2022, 23:43

Прием заявлений на отсрочку от призыва для IT-специалистов начали на «Госуслугах»

Спецоперация

27 сентября 2022, 23:37

Спецоперация была бы не нужна, если бы Запад заставил Киев соблюдать права человека — Небензя

Спецоперация

27 сентября 2022, 23:15

Почти 70% бюллетеней обработали в ДНР

Власть

27 сентября 2022, 23:13

«Итоги очевидны». Медведев приветствовал возвращение в Россию Донбасса и освобожденных территорий

Мир

27 сентября 2022, 23:04

Сроки восстановления «Северного потока» невозможно оценить — Nord Stream AG

Эксклюзив

27 сентября 2022, 17:52

«Его замечательные песни останутся с нами». Буланова выразила соболезнования в связи со смертью Моисеева

Певица Татьяна Буланова выразила соболезнования в связи со смертью Моисеева

Читать 360tv в

Заслуженная артистка России, певица Татьяна Буланова выразила соболезнования родным, близким и коллегам Бориса Моисеева. Он скончался 27 сентября в возрасте 68 лет.

«Мы тесно не общались, очень жаль. Я знала о его болезни. Она долго тянулась. Хочу передать соболезнования всем его родным, близким и могу сказать, что он прожил интересную, яркую жизнь и оставил после себя замечательные песни», — сказала Буланова в беседе с «360».

Реклама

Борис Моисеев пережил два инсульта. После первого, в 2010 году, он смог вернуться на сцену, но в 2015 году произошел второй инсульт. Последствия болезни стали тяжелыми для артиста. Последние годы он вел затворнический образ жизни.

Реклама

Причина смерти певца пока не известна. Информацию о кончине Моисеева подтвердил его арт-директор Сергей Горох.

Соболезнования в связи с кончиной артиста ранее выразила юмористка Елена Воробей. Она отметила, что Моисеев был большим профессионалом и публика любила его любым.

Умер Борис Моисеев

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама