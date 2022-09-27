«Его замечательные песни останутся с нами». Буланова выразила соболезнования в связи со смертью Моисеева | 360°

Эксклюзив 27 сентября 2022, 17:52 Поделиться Telegram

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Viber «Его замечательные песни останутся с нами». Буланова выразила соболезнования в связи со смертью Моисеева Певица Татьяна Буланова выразила соболезнования в связи со смертью Моисеева РИА «Новости»

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Заслуженная артистка России, певица Татьяна Буланова выразила соболезнования родным, близким и коллегам Бориса Моисеева. Он скончался 27 сентября в возрасте 68 лет.

«Мы тесно не общались, очень жаль. Я знала о его болезни. Она долго тянулась. Хочу передать соболезнования всем его родным, близким и могу сказать, что он прожил интересную, яркую жизнь и оставил после себя замечательные песни», — сказала Буланова в беседе с «360».

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Борис Моисеев пережил два инсульта. После первого, в 2010 году, он смог вернуться на сцену, но в 2015 году произошел второй инсульт. Последствия болезни стали тяжелыми для артиста. Последние годы он вел затворнический образ жизни.

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Причина смерти певца пока не известна. Информацию о кончине Моисеева подтвердил его арт-директор Сергей Горох.

Соболезнования в связи с кончиной артиста ранее выразила юмористка Елена Воробей. Она отметила, что Моисеев был большим профессионалом и публика любила его любым.

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