Буланова сообщила о своем самочувствии после реанимации

Певица Татьяна Буланова попала в реанимацию с подозрением на инсульт. Она рассказала «360», что чувствует себя хорошо, но пока о выписке врачи ничего не говорят.

«Все хорошо, спасибо», — ответила Буланова на вопрос о самочувствии. Она подтвердила, что ее уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. О выписке говорить пока рано.

Буланову экстренно госпитализировали в реанимацию 11 апреля. Врачи заподозрили у 51-летней певицы инсульт. Спустя пять дней ее перевели в обычную палату Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Ранее Буланова рассказала «Московскому комсомольцу», что обратилась к медикам из-за проблем с сердцем и давлением.

Она заявила, что причин для особой радости у нее нет. Обследование показало тахикардию и дистонию, но слова «предынсультное состояние» и «реанимация» — это просто слова, которые звучат страшно.

По случаю Булановой врачи соберутся на консилиум. Как заявила ее концертный директор Лариса Рассказова, до конца недели певица точно пробудет в больнице.