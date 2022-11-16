Знаменитости 16 ноября 2022, 11:09 Буланова рассказала, почему вновь согласилась участвовать в шоу «Дуэты» Татьяна Буланова: я всегда вписываюсь в программы, где есть интересные коллаборации Telegram-канал ТАТЬЯНА БУЛАНОВА

Читать 360tv в

В пятницу, 18 ноября, на телеканале Россия 1 стартует премьера нового сезона телешоу «Дуэты», где споет певица Татьяна Буланова. О том, почему артистка согласилась снова участвовать в шоу, узнали журналисты teleprogramma.pro.

По словам Булановой, она всегда не против поучаствовать в проектах, где есть интересные коллаборации.

Реклама

«Во-первых, это что-то новенькое с точки зрения творчества. Получается новая музыкальная история. Во-вторых, это прикольно. Сначала ты не видишь, с кем поешь, и узнаешь это, когда на сцене поднимается стена», — сообщила артистка.

Реклама

Она отметила, что для поющего артиста выступать под живой оркестр — огромное счастье.

«В-третьих, выступление под живой оркестр — всегда очень интересно. <…> И на моих сольных концертах, конечно, живой звук, потому что это же очень интересно и классно», — резюмировала Буланова.

На шоу дуэты прозвучат пять хитов Татьяны Булановой: «Не плачь», «Старшая сестра», «Ясный мой свет», «Мой сон», «Мой ненаглядный», «Дуэты».