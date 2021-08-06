Буланова рассказала об отношении к благотворительности

Семьям, которые попали в тяжелую ситуацию, нередко приходится просить помощи у людей через соцсети. Сборам очень помогает распространение информации, особенно популярными людьми, у которых есть аудитория. Певица Татьяна Буланова старается помогать попавшим в беду, написало ИА Nation News.

Например, недавно Буланова опубликовала у себя в Instagram обращение родителей мальчика с тяжелой патологией — спинальной мышечной атрофией первого типа. У родителей детей не всегда есть широкий круг знакомых, поэтому вся надежда на публичных людей, которые помогут распространить просьбу о помощи.

«Я к благотворительности отношусь хорошо. По возможности, я всегда выкладываю объявления о благотворительной помощи. Вы знаете, когда такая отчаянная ситуация, человек всегда цепляется за любую возможность», — рассказала Буланова.

Певица уверена, что нужно объединяться и помогать людям, попавшим в беду. При этом благотворительность остается делом добровольным.

«Другое дело, что это добровольно для каждого человека: кто хочет и кто не равнодушен, тот помогает», — заключила артистка.