Буланова рассказала о своем отношении к экстремальным шоу со звездами

Певица Татьяна Буланова высказалась об экстремальных реалити-шоу со звездами, которые в последнее время набирают всю большую популярность. Знаменитость отметила, что сама никогда бы не приняла участие в подобной передаче. Об этом она рассказала в беседе с Nation News.

На днях завершились съемки программы «Звезды в Африке». В проекте приняли участие 16 представителей шоу-бизнеса, среди которых блогер Юлия Гаврилина, тиктокер Даня Милохин, актриса Анна Хилькевич и другие звезды. Создатели проекта заявили, что шоу станет даже популярнее «Последнего героя». Однако многих звезд не подкупили слова о востребованности проекта. Татьяна Буланова заявила, что не будет сниматься в подобных шоу, так как не хочет лишних переживаний.

«Я в таких программах точно не буду участвовать никогда. Меня звали в них много раз, но я отказывалась, потому что я не очень люблю все эти экстремальные истории, знаю себя. Я человек ответственный и все это испытывать на себе не очень хочется. Это стресс. Да и смотреть такие шоу я не люблю», — заявила певица.

Знаменитость отметила, что является студийным человеком. Ей гораздо лучше работать в комфортных условиях.