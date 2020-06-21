Буланова рассказала о перенесенном микроинсульте

Российская певица Татьяна Буланова рассказала о том, что перенесла микроинсульт. Это случилось несколько лет назад. Такое заявление артистка сделала в интервью телеканалу «Россия 1».

Об этом она узнала в апреле, когда оказалась в больнице и сделала МРТ. Когда конкретно это произошло — артистка не знает.

Весной этого года Татьяну Буланову экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт, но он не подтвердился. Как заявляла ее концертный директор Лариса Рассказова, у певицы было «предынсультное состояние». Она жаловалась на проблемы с давлением и боли в сердце.

Буланову положили в отделение интенсивной терапии, но позже перевели в обычную палату. Через некоторое время певица пожаловалась на простуду.

Она заявляла, что причин для особой радости у нее нет. Обследование показало тахикардию и дистонию, но «предынсультное состояние» и «реанимация» — это просто слова, которые звучат страшно.