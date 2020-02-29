Буланова прокомментировала драку на концерте в Рязани

Инцидент произошел во время концерта «Легенды 80-х и 90-х». Ссора двух зрительниц переросла в массовую драку. Конфликт удалось быстро уладить.

Буланова рассказала, что узнала о драке уже после концерта из новостей.

«Что-то произошло у зрителей, кого-то успокаивали, как мне показалось, драки не было особой. Я даже не заметила и продолжила выступление», — поделилась артистка.