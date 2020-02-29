29 февраля 2020, 03:15
Буланова прокомментировала драку на концерте в Рязани
Певица Татьяна Буланова призналась, что о драке на ее выступлении в Рязани узнала уже после концерта, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Инцидент произошел во время концерта «Легенды 80-х и 90-х». Ссора двух зрительниц переросла в массовую драку. Конфликт удалось быстро уладить.
Буланова рассказала, что узнала о драке уже после концерта из новостей.
«Что-то произошло у зрителей, кого-то успокаивали, как мне показалось, драки не было особой. Я даже не заметила и продолжила выступление», — поделилась артистка.