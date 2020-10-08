Буланова объяснила смысл коллаборации с группой «Электрослабость»

В среду, 7 октября, прошла премьера клипа музыкального коллектива в коллаборации с Булановой. Трек называется «Ехидна». Большая часть поклонников не смогла уловить идею песни. Исполнительница отметила, что не задумывалась над ее смыслом.

«Я просто как сессионный музыкант была приглашена и воспринимаю эту песню скорее как шутку», — призналась артистка.

Она заключила, что не стоит воспринимать результат этой коллаборации как нечто серьезное.

Ранее Буланова призналась, что ей приходилось пережить времена, когда практически не было денег. Она заявила, что бедность ее не пугает. Певица объяснила, на какие расходы всегда обязательно должно хватать.