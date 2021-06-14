Буйнов рассказал, как заразился коронавирусом, расслабившись

Российский певец Александр Буйнов рассказал, что заразился коронавирусом и сейчас проходит лечение в военном госпитале в подмосковном Одинцове. Об этом народный артист РФ сообщил на своей странице в Instagram.

Буйнов отметил, что еще в марте сделал прививку, но после этого все равно заразился, потому что, как и многие, расслабился, перестав носить маску и соблюдать прочие меры предосторожности.

«Эта дрянь нашла меня», — написал артист.

Певец добавил, что если бы он не привился, то сейчас лежал бы в реанимации под ИВЛ.

Условия в военном госпитале в Одинцове, по словам Буйнова, шикарные, все по высшему классу. У всех заразившихся — боксы с отдельным входом и выходом.

Сразу после выписки Буйнов собирается сделать еще одну прививку от коронавируса.

«Пропустил момент, когда антител не осталось, следите за этим! Не болейте, любите себя и своих родных», — написал певец.

По сообщению сайта Teleprogramma.pro, Буйнов лечится в одной больнице с другим народным артистом Владимиром Кузьминым.

Ранее, 12 июня, от ковида скончался заслуженный артист России, пианист Сергей Урываев.