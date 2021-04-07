Буйнов пошутил над пунктуационной ошибкой Меладзе в Instagram

Российский певец Александр Буйнов пошутил над коллегой Валерием Меладзе из-за ошибки в пунктуации. Буйнов прокомментировал пост в Instagram.

Валерий Меладзе недавно посетил Башкирию, где был приглашенным участником жюри конкурса вокалистов. Певец поспешил рассказать об этом в социальных сетях, но сделал пунктуационную ошибку.

Одна из подписчиц его поправила, попросила убрать лишнюю запятую в последнем предложении. На что Меладзе ей ответил, что «случайно вышло» и исправил ошибку.

«На днях я был членом жюри конкурса вокалистов „Яны Мон“, проходившего в Уфе. Моей строгости хватило ненадолго», — говорится теперь в публикации Меладзе.

Александр Буйнов решил воспользоваться ситуацией и пошутить над коллегой.

«Грузинам можно! И еще писать с акцентом!» — написал он в комментариях под постом.

Меладзе никак не ответил на шутку Буйнова.

В середине марта бывшая участница группы «ВИА Гра» 41-летняя Альбина Джанабаева подтвердила, что ждет от своего супруга Валерия Меладзе третьего ребенка.