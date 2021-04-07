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    07 апреля 2021, 07:59

    Буйнов пошутил над пунктуационной ошибкой Меладзе в Instagram

    Екатерина Шамина

    Российский певец Александр Буйнов пошутил над коллегой Валерием Меладзе из-за ошибки в пунктуации. Буйнов прокомментировал пост в Instagram.

    Валерий Меладзе недавно посетил Башкирию, где был приглашенным участником жюри конкурса вокалистов. Певец поспешил рассказать об этом в социальных сетях, но сделал пунктуационную ошибку.

    Одна из подписчиц его поправила, попросила убрать лишнюю запятую в последнем предложении. На что Меладзе ей ответил, что «случайно вышло» и исправил ошибку.

    «На днях я был членом жюри конкурса вокалистов „Яны Мон“, проходившего в Уфе. Моей строгости хватило ненадолго», — говорится теперь в публикации Меладзе.

    Александр Буйнов решил воспользоваться ситуацией и пошутить над коллегой.

    «Грузинам можно! И еще писать с акцентом!» — написал он в комментариях под постом.

    Меладзе никак не ответил на шутку Буйнова.

    В середине марта бывшая участница группы «ВИА Гра» 41-летняя Альбина Джанабаева подтвердила, что ждет от своего супруга Валерия Меладзе третьего ребенка.