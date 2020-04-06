«Буду сидеть еще на карантине». Лещенко рассказал о выписке из Коммунарки и своем самочувствии

Лев Лещенко поделился с «360» своими впечатлениями от больницы в Коммунарке и рассказал, что чувствует себя в норме. Артиста выписали 6 апреля после того, как его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Артист подтвердил, что все последние тесты на коронавирус у него и его супруги отрицательные.

«Нормально, нас выписали, все тесты отрицательные. Томография показала, что воспаление легких прошло. Остаточные явления только. Будем дома сидеть еще дней 15 на карантине», — рассказал Лещенко.

Также артист остался в восторге от клиники, в которой проходил лечение. Он поблагодарил весь персонал учреждения.

«Считаю, что это самая лучшая больница в Европе, с уникальным персоналом, оборудованная по последнему слову техники. Мы были в обычной палате — очень здорово. Все на алгоритмах выстроено. Блистательный персонал и замечательный главврач. Очень рад, что лечился именно здесь», — заключил Лещенко.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко вместе с супругой оказался в инфекционной больнице в Коммунарке 23 марта. Перед этим они вернулись с гастролей из США. Лещенко поставили предварительный диагноз «обширная пневмония», позже у артиста был подтвержден коронавирус. Певца перевели на некоторое время в реанимацию, через несколько дней ему стало лучше, и Лещенко вернулся в обычную палату. Все остальные тесты на COVID-19 оказались отрицательными.