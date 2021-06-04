«Будто на полной скорости влетаешь в бетонную стену»: актриса Агата Максимова рассказала о своем диагнозе

Агата Максимова, актриса и модель русско-французского происхождения рассказала о страшном диагнозе у себя в Instagram. Об этом написал сайт «Мир 24».

Агата Максимова работает моделью, сотрудничая с известными брендами, а также пробовала себя на актерском поприще, снявшись в приквеле фильмов о Гарри Поттере «The House of Gaunt».

На своей странице в Instagram 27-летняя актриса рассказала о том, что у нее выявили онкологию.

«Здесь должен был быть длинный мотивирующий пост о жизни, но я устала ждать, когда придет вдохновение его написать. Все просто и сложно одновременно. В декабре мне поставили диагноз — плоскоклеточная карцинома (рак). По началу меня сильно штормило: я то плакала, то дико смеялась над тем, что у меня рак. Будто на полной скорости влетаешь в бетонную стену», — написала Максимова.

Актриса не собирается сдаваться и борется с болезнью: она уже прошла две сложные операции и курс иммунотерапии, но впереди еще долгий путь. В ее борьбе Максимову поддерживают муж и дочь.

Теперь актриса призывает своих поклонников не запускать здоровье и регулярно проходить обследования, поскольку своевременное диагностирование увеличичвает шансы на выздоровление.