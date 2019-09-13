МК: Заворотнюк вызывали скорую из-за головных болей Подробнее

«Мне бы не хотелось в это верить, но, если это правда, мы будем молить Всевышнего, чтобы она выкарабкалась из этой ситуации, потому что мы ее очень любим», — сообщил Пригожин.

12 сентября в СМИ появилась информация, что Заворотнюк доставили в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии. Различные источники пишут, что в прошлом году у актрисы диагностирован рак мозга в последней стадии после рождения третьего ребенка.

Все это время актриса лечилась в Европе, но безуспешно. Из-за болезни у нее начался отек мозга.

СМИ также писали и о том, что артистка отменила спектакли. А издание Super сообщило, что муж актрисы Петр Чернышев покинул ледовое шоу «Руслан и Людмила», в котором исполнял одну из главных ролей, из-за ухудшения состояния его супруги.

Концертный директор актрисы Стас Христов опроверг эту информацию. Он рассказал, что получил от Заворотнюк сообщение на все эти публикации: «Бред. Отстань». Он пообещал, что актриса расскажет о своем здоровье и состоянии в эфире одного из центральных каналов.