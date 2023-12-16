Знаменитости 16 декабря 2023, 03:32 «Будем гулять». Пугачева с Галкиным вернулись в Израиль Пугачева сообщила, что приехала с Галкиным в Израиль на юбилей Макаревича РИА «Новости»

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Шоумен Максим Галкин* и певица Алла Пугачева приехали с Кипра в Израиль на юбилей друга — музыканта Андрея Макаревича*. Об этом певица написала на своей странице в социальной сети.

«Идем с Максом* на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу* 70 лет. Будем гулять», — написала Пугачева под фото.

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На фотографии артистка позирует в черной шляпке с уложенными в прическу локонами. Галкин* подтвердил возвращение в Израиль. Юморист в видеоролике рассказал, что вернулся в страну после гастролей по Европе.

В Европе Галкин* развлекал латвийского миллионера Юлия Круминьша. Артист безуспешно пытался петь на латышском, но с треском провалился, несмотря на подпевающую Лайму Вайкуле.

*признан иностранным агентом на территории России