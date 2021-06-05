Моргенштерн сейчас находится на пике славы, поэтому его негодование из-за того, что на премии «Муз-ТВ» награда «Лучший исполнитель» досталась не ему, понятна. Но если это кажется ему несправедливым, рэперу следовало отказаться от выступления на церемонии, заявил «360» музыкальный критик Евгений Бабичев.

Моргенштерн накануне устроил скандал на премии «Муз-ТВ». Рэпера возмутило то, что лучшим исполнителем года признали Александра Ревву, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков. Алишер после объявления победителя выбежал на сцену и обвинил организаторов в фальсификации голосования.

«Происходящее вчера было похоже на плохой спектакль», — высказал свое мнение критик.

Бабичев отметил, что Моргенштерну действительно есть, чем похвастаться. За последний год в его карьере произошел колоссальный рывок — яркие синглы, рекламные контракты, его имя постоянно упоминается в СМИ.

«Он действительно сейчас очень заметен, и его реакция на результаты понятна. С другой стороны, после того, как ты высказываешься о недоверии к организаторам и обвиняешь их в нечестном голосовании, сразу же сам выступаешь на этой „нечестной“ премии с музыкальным номером. Ну если тебе это так серьезно не нравится, если тебя это так задело, то будь честен до конца, уйди со сцены и не выступай», — сказал Бабичев.

Вместе с тем критик признал, что ни один артист из номинации «Лучший исполнитель» действительно не проделал такую серьезную работу, как Моргенштерн. По его мнению, если бы тарелка досталась Филиппу Киркорову, то накал страстей был бы поменьше.

«Но я уверен, что скандал выгоден как Моргенштерну, который к этому, в общем-то, привык, так и организаторам. О событии говорят, а значит, это возможность выделиться среди остальных подобных мероприятий», — заключил Бабичев.