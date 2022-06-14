BTS ушли на перерыв ради сольных карьер

Участники корейского бойз-бэнда BTS объявили, что расстаются и займутся сольными проектами. Об этом сообщил сайт Variety.

Семь участников группы — Rар Моnstеr, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук — объявили, что расстаются, но не распадаются. BTS заявили, что за девять лет добились невероятных успехов, но всем нужно развиваться и взрослеть по отдельности.

«Я думаю, нам следует провести некоторое время порознь, чтобы научиться снова быть единым целым», — сказал Джей-Хоуп.

Кей-поперы признались, что это непростое решение для них. Они понимают, что это может расстроить их многочисленную армию фанатов.

«Мы не можем не думать о наших поклонниках. Несмотря ни на что, мы хотим быть такими артистами, которых не забывают. Я думаю, теперь мы начинаем думать, какими артистами каждый из нас хочет, чтобы нас запомнили», — сказал Чимин.

Шуга и Джей-Хоуп уже выпускали сольные микстейпы, теперь планируют запись альбомов. Чонгук тоже готовит сольник.

BTS 10 июня выпустили сборник хитов с тремя новыми песнями, всего туда вошло 48 композиций.