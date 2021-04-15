Брыльска усомнилась в популярности голливудской версии «Иронии судьбы»

Актриса, которая играла в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», Барбара Брыльска не уверена, что голливудский ремейк фильма будет иметь такую же популярность. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она уточнила, что ни в чем не уверена.

«Не думаю, что будет такой успех и такая заинтересованность людей, как было с нашим фильмом», — заключила актриса.

В США снимут англоязычный ремейк культовой советской комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Режиссером новой версии советского фильма станет Марюс Вайсберг.

Одну из главных ролей в новой версии «Иронии судьбы» сыграет Эмма Робертс, известная своими работами в сериалах «Американская история ужасов», «Королевы крика» и полнометражках «Мы — Миллеры», «Оторва» и «Кокаин». Написать сценарий доверили Тиффани Полсен, которая придумала историю комедии «Пара на праздник», где снялась Робертс. Продюсерами картины будут Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова. Вайсберг совместит работу режиссера с обязанностями креативного продюсера. «Централ Партнершип» станет дистрибьютором ленты.

Съемки проекта наметили на это лето. Они пройдут в Бостоне.