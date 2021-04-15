Брыльска рассказала о приглашении на съемки ремейка «Иронии судьбы»

Польская и советская актриса Барбара Брыльска рассказала, как ее пригласили на съемки англоязычного ремейка фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Режиссером картины является Марюс Вайсберг, работавший над комедией «Любовь в большом городе», сообщило РИА ФАН.

«Некоторое время назад мне позвонили и спросили, если я хорошо поняла, могла бы я принять в этом участие. Я сказала: „Нет, спасибо, меня это не интересует“. Но потом подумала, а кого бы я там могла сыграть?», — отметила Брыльска.

Она призналась, что не успела подумать над предложением как следует.

Работники студии «Централ Партнершип» уточнили, что главные роли в ленте исполнят Эмма Робертс, Томас Манн и Гаррет Хедлунд. Съемки картины пройдут в Бостоне летом этого года.