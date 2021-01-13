Брюса Уиллиса выгнали из аптеки из-за отсутствия маски

Звезду Голливуда Брюса Уиллиса выставили из аптеки в Лос-Анджелесе. Актер пришел туда без маски и отказался закрыть лицо даже повязанной на шее банданой.

Поведение «крепкого орешка» не понравилось посетителям аптеки Rite Aid и ее персоналу, сообщил портал PageSix.

Сотрудники аптеки обратились к Уиллису с просьбой либо надеть маску, либо воспользоваться платком-банданой. Артисту идея не понравилась.

«Я предпочел бы жить свободным», — заявил 65-летний актер. Он не стал перечить персоналу и ушел из аптеки без покупок.

Лос-Анджелес, указано в материале, является эпицентром кризиса, связанного с коронавирусом, в Калифорнии. В округе от COVID-19 умерли более 10 тысяч человек. С начала эпидемии в стране, по данным Университета Джонса Хопкинса, зафиксировали 22 846 796 случаев заражения.

Среди американских актеров к необходимости носить маску некоторые, наоборот, подходят очень ответственно. Том Круз на съемочной площадке седьмой части фильма «Миссия невыполнима» обматерил актеров, которые не соблюдали масочный режим.