Брюс Уиллис прочитал стихотворение из фильма «Брат-2» на русском языке

Актер Брюс Уиллис прочитал стихотворение на русском языке. В интернете появилось видео.

Актер прочитал стихотворение из фильма «Брат-2» «Я узнал, что у меня есть огромная семья».

Также он добавил, что учит русский язык, чтобы участвовать в проекте с Азаматом Мусагалиевым. Уиллис назвал его одним из любимых русских комиков.

Неизвестно, настоящее ли это видно. Некоторые СМИ предположили, что оно создано при помощи нейросети для рекламы проекта.

В конце видео уточняется, что проект называется «Напарники».