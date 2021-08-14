14 августа 2021, 16:17
Брюс Уиллис прочитал стихотворение из фильма «Брат-2» на русском языке
Актер Брюс Уиллис прочитал стихотворение на русском языке. В интернете появилось видео.
Актер прочитал стихотворение из фильма «Брат-2» «Я узнал, что у меня есть огромная семья».
Также он добавил, что учит русский язык, чтобы участвовать в проекте с Азаматом Мусагалиевым. Уиллис назвал его одним из любимых русских комиков.
Неизвестно, настоящее ли это видно. Некоторые СМИ предположили, что оно создано при помощи нейросети для рекламы проекта.
В конце видео уточняется, что проект называется «Напарники».