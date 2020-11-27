Брижит Бардо раскрыла свое отношение к любови с первого взгляда

Причем эта любовь должна быть «мгновенно поражающей, подобно молнии». Бардо не считает верным стереотип, что женщины любят ушами.

«Женщины делают, что хотят. Но, к сожалению, им часто изменяет вкус, особенно в нынешние времена», — заявила актриса.

Сама Бардо всегда предпочитала в любви настоящие чувства — красивые, изысканные, элегантные. А вот «интеллектуалы» у нее и сегодня, и раньше, вызывают отвращение, призналась звезда. Хотя при этом она отметила, что ум еще никому никогда не вредил.

Кроме того, Бардо объяснила, почему отказалась экранизировать свою книгу «Инициалы Б.Б.», написал «МИР 24». С данной инициативой к ней обратилась американская певица Мадонна, которая хотела воплотить Бардо на экране.

«Потому что я ничего не имею общего с Мадонной, которая никак не связана с моей жизнью. Она вообще полная моя противоположность», — призналась актриса.

Бардо ностальгирует о молодости, всемирной славе, успехе, любовных романах и друзьях, которых больше нет. По ее словам, ей повезло жить в «райскую эпоху полной свободы и раскованности». Тогда не было никаких запретов и контроля, СПИДа и СОVID-19, ремней безопасности в машинах и мотоциклетных шлемов.

«Мне ужасно повезло безудержно пользоваться этой свободой — любить, танцевать, кататься на водных лыжах, когда катер на сумасшедшей скорости мчал меня по волнам. Тогда перед посадкой в самолет не обыскивали ни меня, ни мой багаж», — вспомнила Бардо.

Поэтому она с сожалением добавила: «Словом, прощай моя прекрасная Франция!»