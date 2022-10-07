Бритни Спирс отказалась прощать свою мать | 360°

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Бритни Спирс отказалась прощать свою мать

Певица Бритни Спирс отказалась прощать свою мать после публичных извинений

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Американская танцовщица и певица Бритни Спирс открыто заявила, что не собирается прощать свою мать Линн Спирс после того, как она принесла публичные извинения. Об этом артистка написала в соцсетях. Ее слова передала «Lenta.ru».

Спирс поделилась эмоциональным постом, упомянув всех членов своей семьи. Звезда считает, что они виноваты в ее страданиях.

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«В течение 13 лет мне приходилось еженедельно встречаться с врачами, чтобы вспомнить свое прошлое, что только усугубляло ситуацию!» — высказалась певица.

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Спирс напомнила, что после того, как отец упрятал ее в психиатрическую лечебницу, никто из родственников не защитил ее. Бритни хотелось бы забыть несчастливые годы, но она не в силах это сделать.

Ранее Линн Спирс оставила комментарий под публикацией дочери об обидах на семью. Она извинилась перед Бритни и заявила, что сильно скучает по ней.

Последние 13 лет артистка находилась под опекой отца. Он распоряжался ее финансами и запрещал выходить замуж за бойфренда Сэма Асгари. Освободившись от опеки Спирс исполнила свое давнее желание — в Лас-Вегасе она узаконила отношения с фитнес-тренером.

Бритни Спирс

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