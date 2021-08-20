Бритни Спирс заподозрили в избиении наемной работницы

Бритни Спирс находится под следствием по делу о проступке за то что якобы ударила одну из своих сотрудниц телефоном, сообщило издание USA Today.

В понедельник 16 августа Спирс была вовлечена в спор с наемной работницей, которая работает в ее доме в Южной Калифорнии, сообщил офицер округа Вентра Эрик Бушоу. Эта сотрудница заявила, что певица якобы выхватила у нее телефон во время ссоры и «ударила ее».

На вызов приехала полиция, но серьезных травм у сотрудницы не зафиксировала. Случай был классифицирован как мелкий проступок.

В полиции уточнили, что отчеты следователей будут переданы на рассмотрение в прокуратуру. Никаких подробностей случившегося правоохранители не раскрыли.

Как заявил в электронном письме адвокат Спирс Мэтью Розенгарт, расследование — это «раздутый, очевидно сфабрикованный очередной корм для таблоидов».

В середине августа Бритни Спирс Джейми объявил о том, что намерен снять с себя опекунство над дочерью и передать его другому лицу. Его адвокат объяснил такое заявление тем, что отец просто больше не хочет продолжать публичную битву с собственной дочерью. Хотя, по словам юриста, «нет реальных оснований для отстранения от должности или смещения» Джейми. А вот адвокат самой певицы написал, что рад такому повороту событий. Но разочарован тем, что осуждения Бритни со стороны ее отца продолжаются.