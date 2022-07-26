Бритни Спирс записала совместную песню с Элтоном Джоном

Популярная американская исполнительница Бритни Спирс решила вернуться на сцену. Она записала песню Tiny dancer с Элтоном Джоном, сообщило TMZ.

Осведомленные источники утверждают, что композиция выйдет уже в августе. Для поклонников Спирс это хорошая новость, поскольку они давно ждут ее возвращения к творческой деятельности.

После победы в суде против отца Джеймса Спирса по делу об опеке у артистки открылось второе дыхание. В июне 40-летняя дива вышла замуж за 28-летнего тренера по фитнесу Сэма Асгари. Пару несколько лет связывают близкие отношения. Спирс и ее избранник хотят стать родителями.

В мае певица сообщила, что потеряла ребенка на раннем сроке беременности. У Спирс есть двое сыновей: Шон Престон и Джейден Джеймс от танцора Кевина Федерлайна.