15 августа 2023, 00:10
Бритни Спирс заявила, что столкнулась с негативным опытом использования уколов красоты
Певица Бритни Спирс заявила, что чуть не изуродовала лицо во время обращения к косметологу. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на издание Daily Mail.
По словам знаменитости, после уколов ботокса ее лицо выглядело так, как будто ее кто-то избил. Эффект продержался на протяжении двух недель. Певица призналась, что очень испугалась того, что у нее опух лоб. Она некоторое время носила челку, чтобы скрывать такой дефект, написали «Дни.ру».
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«Зачем платить кучу денег и выглядеть, как будто меня избили?» — задалась вопросом Спирс.
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