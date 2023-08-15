Знаменитости 15 августа 2023, 00:10 Бритни Спирс заявила, что столкнулась с негативным опытом использования уколов красоты

Читать 360tv в

Певица Бритни Спирс заявила, что чуть не изуродовала лицо во время обращения к косметологу. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на издание Daily Mail.

По словам знаменитости, после уколов ботокса ее лицо выглядело так, как будто ее кто-то избил. Эффект продержался на протяжении двух недель. Певица призналась, что очень испугалась того, что у нее опух лоб. Она некоторое время носила челку, чтобы скрывать такой дефект, написали «Дни.ру».

Реклама

«Зачем платить кучу денег и выглядеть, как будто меня избили?» — задалась вопросом Спирс.