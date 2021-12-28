Бритни Спирс задумалась об участии в новых проектах в 2022 году

Совсем недавно популярная американская певица Бритни Спирс говорила, что точно не планирует никаких больших гастролей в ближайшее время — и, может быть, навсегда. Теперь же появились сообщения, что некоторые проекты на будущий год она все-таки рассматривает.

Информацию о том, что Бритни может принять участие в неких масштабных мероприятиях, опубликовал журнал Entertainment Tonight.

«Некоторые бренды обратились к ней с потрясающими проектами. Она рада, что в новом году попробует себя в качестве бизнесмена», — сообщается в статье.

Напомним, что впервые за последние 13 лет Бритни Спирс ощущает себя свободной и, по ее признанию, счастливой. Суд прекратил опеку над артисткой со стороны ее отца, который распоряжался в том числе ее финансами. Бритни признается, что теперь ей стыдно за поведение не только ее семьи, но и всего штата Калифорния, который позволял ей работать на износ, не видя своих денег.

Бритни поделилась, что только теперь поняла, как она могла выдержать сложное время. Ей нужно было чаще вспоминать, кто она такая и чего смогла добиться. Теперь артистка перечитывает статьи о себе и понимает, что она сама — самая главная собственная поддержка и «болельщица».